Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є постраждалі

Військові РФ обстріляли медзаклад у Херсоні, наразі відомо, що постраждало два працівника лікарні.
Головні тези:
- Лікарня у Херсоні стала мішенню окупантів, які вчинили обстріл.
- Напад на медичний заклад призвів до постраждалих серед персоналу та пацієнтів.
Росія атакувала лікарню у Херсоні: є поранені
Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Внаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію.
Зазначається, що постраждалого госпіталізували.
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу через ранковий російський удар по лікарні у Херсоні.
За медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
