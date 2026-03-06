Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є постраждалі

Військові РФ обстріляли медзаклад у Херсоні, наразі відомо, що постраждало два працівника лікарні.

Росія атакувала лікарню у Херсоні: є поранені

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Внаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію.

Зазначається, що постраждалого госпіталізували.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу через ранковий російський удар по лікарні у Херсоні.

За медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.