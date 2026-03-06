Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є постраждалі

Херсонська МВА
швидка
Read in English

Військові РФ обстріляли медзаклад у Херсоні, наразі відомо, що постраждало два працівника лікарні.

Головні тези:

  • Лікарня у Херсоні стала мішенню окупантів, які вчинили обстріл.
  • Напад на медичний заклад призвів до постраждалих серед персоналу та пацієнтів.

Росія атакувала лікарню у Херсоні: є поранені

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Внаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію.

Зазначається, що постраждалого госпіталізували.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу через ранковий російський удар по лікарні у Херсоні.

За медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні — є постраждалі
Херсонська МВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла Херсон — загинули 4 літніх людей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Російські окупанти вбили ще 4 мирних українців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили чоловіка та жінку в Херсоні
Херсонська МВА
Атаки Росії на Херсон - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?