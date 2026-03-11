В Черновцах при вскрытии тела воина обнаружили неразорванную гранату

В Черновцах при вскрытии тела павшего защитники обнаружили гранату, которая могла взорваться непосредственно в морге. Однако взрывчатку успешно обезвредили пиротехники – никто не погиб и не пострадал.

Граната в теле павшего воина — что известно

Детали этого инцидента раскрыл начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

По его словам, речь идет о теле украинского защитника, которое Россия вернула в рамках одного из недавних обменов погибшими.

Бачинский подтвердил журналистам, что ранее взрывчатку преимущественно находили в карманах, однако в этот раз она впервые была найдена под кожей.

Как объяснил специалист, граната залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась — осталась под правым бедром.

Когда эксперт приступил к разрезу тела умершего, сделал сечение черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату, — говорит Бачинский. Поделиться

На фоне последних событий из морга эвакуировали всех работников и пригласили пиротехников для извлечения гранаты.