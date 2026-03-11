В Черновцах при вскрытии тела воина обнаружили неразорванную гранату

В Черновцах при вскрытии тела павшего защитники обнаружили гранату, которая могла взорваться непосредственно в морге. Однако взрывчатку успешно обезвредили пиротехники – никто не погиб и не пострадал.
Главные тезисы
- Раньше взрывчатку преимущественно находили в карманах погибших.
- Последний случай указывает на то, что тела павших сначала должны проверять пиротехники и ГСЧС.
Граната в теле павшего воина — что известно
Детали этого инцидента раскрыл начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.
По его словам, речь идет о теле украинского защитника, которое Россия вернула в рамках одного из недавних обменов погибшими.
Бачинский подтвердил журналистам, что ранее взрывчатку преимущественно находили в карманах, однако в этот раз она впервые была найдена под кожей.
Как объяснил специалист, граната залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась — осталась под правым бедром.
На фоне последних событий из морга эвакуировали всех работников и пригласили пиротехников для извлечения гранаты.
