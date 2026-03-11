Украина вывела производство дронов на новый уровень — что изменилось
Что известно о прогрессе в производстве украинских дронов
Источник:  The New York Times

Как удалось узнать изданию The New York Times, украинские специалисты совершили важный прорыв в производстве боевых беспилотников, способных работать без китайских компонентов.

Главные тезисы

  • Главное достижение Украины заключается в том, что импортозамещение уже произошло.
  • Украинские компании уже были избраны для участия в программе Пентагона "доминирование беспилотников".

Существенного прогресса на этом направлении удалось добиться благодаря локализации производства ключевых плат и деталей, которые еще не так давно импортировали из Китая.

Именно это дало возможность Украине, в конце концов, сократить зависимость от внешних поставщиков в критический период на поле боя.

Согласно данным журналистов, ежедневно в подвальных мастерских украинских компаний кипит работа над печатными платами и компонентами для небольших ударных дронов.

К этому процессу привлечены десятки инженеров и техников — лучших в своей сфере.

Что важно понимать, в 2025 году большинство таких плат не производилось в Украине, поэтому нужно было закупать их у КНР. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

С заявлением по этому поводу выступил Роберт "Мадяр" Бровди — командующий Войсками беспилотных систем Украины.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день именно ударные БПЛА обеспечивают более 90% потерь российских сил на фронте.

Он также подчеркнул, что локализация производства позволяет продолжать их выпуск даже в случае прекращения поставок из Китая.

