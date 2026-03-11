Україна вивела виробництво дронів на новий рівень — що змінилося

Як вдалося дізнатися виданню The New York Times, українські фахівці здійснили важливий прорив у виробництві бойових безпілотників, здатних працювати без китайських компонентів.

Що відомо про прогрес у виробництві українських дронів

Суттєвого прогресу на цьому напрямку вдалося добитися завдяки локалізації виробництва ключових плат і деталей, які ще не так давно імпортувалися з Китаю.

Саме це дало можливість України врешті-решт скоротити залежність від зовнішніх постачальників у критичний період на полі бою.

Згідно з даними журналістів, щоденно у підвальних майстернях українських компаній кипить робота над друкованими платами та компонентами для невеликих ударних дронів.

До цього процесу залучені десятки інженерів і техніків — найкращих у своїй сфері.

Що важливо розуміти, у 2025 році більшість таких плат не вироблялися в Україні, тому потрібно було закуповувати їх в КНР. Однак зараз ситуацію кардинально змінилися.

З заявою з цього приводу виступив Роберт “Мадяр” Бровді — командувач Сил безпілотних систем України.

За його словами, станом на сьогодні саме ударні БПЛА забезпечують понад 90% втрат російських сил на фронті.

Він також наголосив, що локалізація виробництва дає можливість продовжувати їх випуск навіть у разі припинення постачання з Китаю.