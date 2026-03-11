Силы обороны поразили вражеские нефтебазы и командный пункт армии РФ

11 марта Генеральный штаб сообщил о новых успешных операциях Сил обороны Украины на поле поя и за пределами фронта. В этот раз под мощные удары защитников попали российские составы ГСМ, нефтебазы, ЗРК Бук-М1 и командный пункт противника.
Главные тезисы
- "Бавовна" накрыла нефтебазы в Бердянске, а также в районах Джанкоя и Азовского.
- Масштабы нанесенного ущерба выясняются и будут объявлены впоследствии.
Новые дипстрайки Украины — какие результаты
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под удары украинских войск на этот раз попал командный пункт отдельной мотострелковой бригады армии РФ.
Что важно понимать, он был расположен вблизи Авдеевки (ВОТ Донецкой обл.).
Кроме того, удалось успешно поразить зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе Богатовки (ВОТ Запорожской обл.).
Более того, российские захватчики не смогли уберечь от атак Украины склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.
Официально подтверждено поражение нефтебазы в Бердянске (ВОТ Запорожской обл.), а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.
