11 марта Генеральный штаб сообщил о новых успешных операциях Сил обороны Украины на поле поя и за пределами фронта. В этот раз под мощные удары защитников попали российские составы ГСМ, нефтебазы, ЗРК Бук-М1 и командный пункт противника.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под удары украинских войск на этот раз попал командный пункт отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

Что важно понимать, он был расположен вблизи Авдеевки (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, удалось успешно поразить зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе Богатовки (ВОТ Запорожской обл.).

Украинские военные нанесли поражение по складам боеприпасов и материально-техническим средствам оккупантов. Так, поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БпЛА в районе Новозлатополя Запорожской области. Поделиться

Более того, российские захватчики не смогли уберечь от атак Украины склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.

Официально подтверждено поражение нефтебазы в Бердянске (ВОТ Запорожской обл.), а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.