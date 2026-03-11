Силы обороны поразили вражеские нефтебазы и командный пункт армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили вражеские нефтебазы и командный пункт армии РФ

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины - какие результаты
Читати українською

11 марта Генеральный штаб сообщил о новых успешных операциях Сил обороны Украины на поле поя и за пределами фронта. В этот раз под мощные удары защитников попали российские составы ГСМ, нефтебазы, ЗРК Бук-М1 и командный пункт противника.

Главные тезисы

  • "Бавовна" накрыла нефтебазы в Бердянске, а также в районах Джанкоя и Азовского.
  • Масштабы нанесенного ущерба выясняются и будут объявлены впоследствии.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под удары украинских войск на этот раз попал командный пункт отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

Что важно понимать, он был расположен вблизи Авдеевки (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, удалось успешно поразить зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе Богатовки (ВОТ Запорожской обл.).

Украинские военные нанесли поражение по складам боеприпасов и материально-техническим средствам оккупантов. Так, поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БпЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

Более того, российские захватчики не смогли уберечь от атак Украины склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.

Официально подтверждено поражение нефтебазы в Бердянске (ВОТ Запорожской обл.), а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.

Системное поражение складов боеприпасов, другой логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по обеспечению войск и ведению боевых действий. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ
Михаил Федоров
Федоров обещает усиливать украинское войско
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России
Зеленский
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вывела производство дронов на новый уровень — что изменилось
Что известно о прогрессе в производстве украинских дронов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?