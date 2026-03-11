Сили оборони уразили ворожі нафтобази та командний пункт армії РФ
Сили оборони уразили ворожі нафтобази та командний пункт армії РФ

Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати

11 березня Генеральний штаб повідомив про нові успішні операції Сил оборони України на полі пою та поза межами фронту. Цього разу під потужні удари захисників потрапили російські склади ПММ, нафтобази, ЗРК “Бук-М1” та командний пункт противника.

Головні тези:

  • “Бавовна” накрила нафтобази у Бердянську, а також у районах Джанкоя і Азовського.
  • Масштаби завданих збитків з'ясовуються та будуть оголошені згодом.

Нові діпстрайки України — які результати

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під українських військ цього разу потрапив командний пункт окремої мотострілецької бригади армії РФ.

Що важливо розуміти, він був розташований поблизу Авдіївки (ТОТ Донецької обл.).

Окрім того, вдалося успішно уразити зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” у районі Багатівки (ТОТ Запорізької обл.).

Українські військові завдали ураження по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Так, уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Ба більше, російські загарбники не змогли вберегти від атак України склади пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки.

Офіційно підтверджено ураження нафтобази у Бердянську (ТОТ Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.

Системне ураження складів боєприпасів, іншої логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій. Далі буде! Слава Україні! — наголошують в Генштабі ЗСУ.

