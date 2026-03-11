Сили оборони уразили ворожі нафтобази та командний пункт армії РФ

11 березня Генеральний штаб повідомив про нові успішні операції Сил оборони України на полі пою та поза межами фронту. Цього разу під потужні удари захисників потрапили російські склади ПММ, нафтобази, ЗРК “Бук-М1” та командний пункт противника.
Головні тези:
- “Бавовна” накрила нафтобази у Бердянську, а також у районах Джанкоя і Азовського.
- Масштаби завданих збитків з'ясовуються та будуть оголошені згодом.
Нові діпстрайки України — які результати
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під українських військ цього разу потрапив командний пункт окремої мотострілецької бригади армії РФ.
Що важливо розуміти, він був розташований поблизу Авдіївки (ТОТ Донецької обл.).
Окрім того, вдалося успішно уразити зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” у районі Багатівки (ТОТ Запорізької обл.).
Ба більше, російські загарбники не змогли вберегти від атак України склади пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки.
Офіційно підтверджено ураження нафтобази у Бердянську (ТОТ Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.
