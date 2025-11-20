Украина вернула из России 1000 тел военнослужащих
Украина вернула из России 1000 тел военнослужащих

20 ноября прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Главные тезисы

  • Успешные репатриационные мероприятия позволили Украине вернуть из России 1000 тел украинских военнослужащих.
  • Совместная работа правоохранительных органов и вооруженных сил обеспечила проведение необходимых экспертиз и идентификацию погибших.
  • Благодарности выражены Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины.

В Украину из РФ вернули тысячу тел военнослужащих

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, — отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

