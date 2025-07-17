Украина вернула из России тела 1000 погибших граждан

17 июля по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших, в том числе военнослужащих

Тела 1000 граждан вернули в Украину из России

Россияне утверждают, что переданные тела принадлежат украинским гражданам, в том числе военным.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.