Украина вернула из России тела 1000 погибших граждан
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из России тела 1000 погибших граждан

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
тела
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17 июля по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших, в том числе военнослужащих

Главные тезисы

  • В результате проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину были возвращены тела 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих.
  • Репатриация осуществлена благодаря сотрудничеству различных структур безопасности и обороны, включая Координационный штаб, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС.
  • Тела будут идентифицированы с помощью экспертиз правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД для последующей передачи их близким.

Тела 1000 граждан вернули в Украину из России

Россияне утверждают, что переданные тела принадлежат украинским гражданам, в том числе военным.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

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