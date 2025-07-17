Украина вернула из России тела 1000 погибших граждан

17 июля по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших, в том числе военнослужащих
Главные тезисы
- В результате проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину были возвращены тела 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих.
- Репатриация осуществлена благодаря сотрудничеству различных структур безопасности и обороны, включая Координационный штаб, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС.
- Тела будут идентифицированы с помощью экспертиз правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД для последующей передачи их близким.
Тела 1000 граждан вернули в Украину из России
Россияне утверждают, что переданные тела принадлежат украинским гражданам, в том числе военным.
Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.
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