В Украину из России вернули тела 1200 погибших военнослужащих ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину из России вернули тела 1200 погибших военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
тела
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По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину 13 июня вернули тела 1200 погибших. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Главные тезисы

  • Репатриация 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ из России в Украину прошла успешно и согласно договоренностям в Стамбуле.
  • Тела подвергнут необходимым экспертизам и идентификации правоохранительными органами совместно с экспертными учреждениями МВД Украины.

Украина вернула тела 1200 погибших

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле.

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при СОБ Украины, СД Украины, СД Украины.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

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