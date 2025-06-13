В Украину из России вернули тела 1200 погибших военнослужащих ВСУ

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину 13 июня вернули тела 1200 погибших. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Главные тезисы
- Репатриация 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ из России в Украину прошла успешно и согласно договоренностям в Стамбуле.
- Тела подвергнут необходимым экспертизам и идентификации правоохранительными органами совместно с экспертными учреждениями МВД Украины.
Украина вернула тела 1200 погибших
По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-