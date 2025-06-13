В Україну з Росії повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців ЗСУ

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну 13 червня повернули тіла 1200 загиблих. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Головні тези:
- За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців ЗСУ.
- Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі, тіла належать громадянам України зокрема військовослужбовцям.
- Повернені тіла будуть піддані необхідним експертизам та ідентифікації, які проводять слідчі правоохоронних органів у співпраці з експертними установами МВС.
Україна повернула тіла 1200 загиблих
За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
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