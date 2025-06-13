В Україну з Росії повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну з Росії повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців ЗСУ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
тіла

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну 13 червня повернули тіла 1200 загиблих. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Головні тези:

  • За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців ЗСУ.
  • Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі, тіла належать громадянам України зокрема військовослужбовцям.
  • Повернені тіла будуть піддані необхідним експертизам та ідентифікації, які проводять слідчі правоохоронних органів у співпраці з експертними установами МВС.

Україна повернула тіла 1200 загиблих

За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

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