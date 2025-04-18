Тіла 909 полеглих українських воїнів повернули на батьківщину

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
Головні тези:
- Спільна робота структурних підрозділів сприяла поверненню воїнів на батьківщину з різних напрямків.
- Штаб та правоохоронні органи працюють на встановлення осіб загиблих у найкоротші терміни.
Сотні тіл полеглих воїнів повернули в Україну
Полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
З числа повернених "на щиті" воїнів полеглі з:
Курахівського напрямку;
Покровського напрямку;
Бахмутського напрямку;
Вугледарського напрямку;
Луганського напрямку;
Запорізького напрямку;
Сумського напрямку;
Харківського напрямку;
з моргів на території Росії.
Штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
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