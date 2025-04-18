Тіла 909 полеглих українських воїнів повернули на батьківщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Тіла 909 полеглих українських воїнів повернули на батьківщину

КШППВ
Сотні тіл полеглих воїнів повернули в Україну
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Головні тези:

  • Спільна робота структурних підрозділів сприяла поверненню воїнів на батьківщину з різних напрямків.
  • Штаб та правоохоронні органи працюють на встановлення осіб загиблих у найкоротші терміни.

Сотні тіл полеглих воїнів повернули в Україну

Полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

З числа повернених "на щиті" воїнів полеглі з:

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • Бахмутського напрямку;

  • Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • Сумського напрямку;

  • Харківського напрямку;

  • з моргів на території Росії.

Штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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