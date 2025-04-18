Тела 909 павших украинских воинов вернули на родину
Категория
Украина
Дата публикации

Тела 909 павших украинских воинов вернули на родину

КШВОВ
Сотни тел павших воинов вернули в Украину
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Координационный штаб по обращению с военнопленными официально подтвердил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Главные тезисы

  • Совместная работа структурных подразделений способствовала возвращению воинов на родину с разных направлений.
  • Штаб и правоохранительные органы работают на установление личностей погибших в кратчайшие сроки.

Сотни тел павших воинов вернули в Украину

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести.

Из числа возвращенных "на щите" воины павшие из:

  • Кураховского направления;

  • Покровского направления;

  • Бахмутского направления;

  • Угледарского направления;

  • Луганского направления;

  • Запорожского направления;

  • Сумского направления;

  • Харьковского направления;

  • из моргов на территории России.

Штаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

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