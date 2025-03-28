В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Тіла 909 полеглих воїнів повернули в Україну

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території Росії.

Фото: Koord_shtab

Повернути полеглих героїв вдалося завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також влада України висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Фото: Koord_shtab