В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
Головні тези:
- Команда Координаційного штабу забезпечила злагоджену роботу в межах процесу повернення полеглих воїнів.
- Співпраця з військовими, правоохоронними та медичними структурами дозволила ідентифікувати полеглих та організувати їх передачу.
Тіла 909 полеглих воїнів повернули в Україну
З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:
Курахівського напрямку;
Покровського напрямку;
Бахмутського напрямку;
Вугледарського напрямку;
Луганського напрямку;
Запорізького напрямку;
моргів на території Росії.
Повернути полеглих героїв вдалося завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Також влада України висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-