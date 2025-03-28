В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

КШППВ
Тіла 909 полеглих воїнів повернули в Україну

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Головні тези:

  • Команда Координаційного штабу забезпечила злагоджену роботу в межах процесу повернення полеглих воїнів.
  • Співпраця з військовими, правоохоронними та медичними структурами дозволила ідентифікувати полеглих та організувати їх передачу.

Тіла 909 полеглих воїнів повернули в Україну

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • ⁠Бахмутського напрямку;

  • ⁠Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • моргів на території Росії.

Фото: Koord_shtab

Повернути полеглих героїв вдалося завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також влада України висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Фото: Koord_shtab

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим Героям!

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