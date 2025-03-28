В Украину вернули тела 909 погибших воинов

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Тела 909 павших воинов вернули в Украину

Из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие из:

Кураховского направления;

Покровского направления;

⁠Бахмутского направления;

⁠Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

моргов на территории России.

Фото: Koord_shtab

Вернуть павших героев удалось благодаря слаженной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Также власти Украины выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Фото: Koord_shtab