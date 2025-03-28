В Украину вернули тела 909 погибших воинов
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули тела 909 погибших воинов

КШВОВ
Тела 909 павших воинов вернули в Украину
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Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Главные тезисы

  • Команда Координационного штаба обеспечила слаженную работу в рамках процесса возвращения погибших воинов.
  • Сотрудничество с военными, правоохранительными и медицинскими структурами позволило идентифицировать бойцов и организовать их передачу.

Тела 909 павших воинов вернули в Украину

Из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие из:

  • Кураховского направления;

  • Покровского направления;

  • ⁠Бахмутского направления;

  • ⁠Угледарского направления;

  • Луганского направления;

  • Запорожского направления;

  • моргов на территории России.

Фото: Koord_shtab

Вернуть павших героев удалось благодаря слаженной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Также власти Украины выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Фото: Koord_shtab

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, проводит передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших. Слава павшим Героям!

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