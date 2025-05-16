В Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців

16 травня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих українських воїнів. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Головні тези:
- Загиблих оборонців повернули з різних напрямків та моргів на території РФ.
- Це стало можливим завдяки спільній роботі співробітників різних українських установ та структур.
Тіла 909 полеглих захисників повернули в Україну
З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:
Курахівського напрямку;
Покровського напрямку;
Бахмутського напрямку;
Вугледарського напрямку;
Луганського напрямку;
Запорізького напрямку;
Сумського напрямку;
Харківського напрямку;
з моргів на території РФ.
Що важливо розуміти, полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Слідчі правоохоронних органів спільно з МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
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