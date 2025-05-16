В Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Тіла 909 полеглих захисників повернули в Україну

16 травня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих українських воїнів. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Головні тези:

  • Загиблих оборонців повернули з різних напрямків та моргів на території РФ.
  • Це стало можливим завдяки спільній роботі співробітників різних українських установ та структур.

Тіла 909 полеглих захисників повернули в Україну

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • Бахмутського напрямку;

  • Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • Сумського напрямку;

  • Харківського напрямку;

  • з моргів на території РФ.

Що важливо розуміти, полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчі правоохоронних органів спільно з МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

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