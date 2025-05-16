В Украину вернули тела 909 погибших защитников

16 мая по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украине удалось вернуть тела 909 павших украинских воинов. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Тела 909 павших защитников вернули в Украину

Из числа возвращенных "на щите" защитников были воины с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории РФ.

Что важно понимать, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам исчезнувших безопасности и обороны Украины.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Поделиться

Следователи правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.