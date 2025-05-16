В Украину вернули тела 909 погибших защитников

16 мая по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украине удалось вернуть тела 909 павших украинских воинов. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Главные тезисы
- Погибших защитников вернули по разным направлениям и моргам на территории РФ.
- Это было возможно благодаря совместной работе сотрудников различных украинских учреждений и структур.
Тела 909 павших защитников вернули в Украину
Из числа возвращенных "на щите" защитников были воины с:
Кураховского направления;
Покровского направления;
Бахмутского направления;
Угледарского направления;
Луганского направления;
Запорожского направления;
Сумского направления;
Харьковского направления;
из моргов на территории РФ.
Что важно понимать, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам исчезнувших безопасности и обороны Украины.
Следователи правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
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