В Украину вернули тела 909 погибших защитников
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули тела 909 погибших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Тела 909 павших защитников вернули в Украину
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16 мая по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украине удалось вернуть тела 909 павших украинских воинов. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Главные тезисы

  • Погибших защитников вернули по разным направлениям и моргам на территории РФ.
  • Это было возможно благодаря совместной работе сотрудников различных украинских учреждений и структур.

Тела 909 павших защитников вернули в Украину

Из числа возвращенных "на щите" защитников были воины с:

  • Кураховского направления;

  • Покровского направления;

  • Бахмутского направления;

  • Угледарского направления;

  • Луганского направления;

  • Запорожского направления;

  • Сумского направления;

  • Харьковского направления;

  • из моргов на территории РФ.

Что важно понимать, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам исчезнувших безопасности и обороны Украины.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Следователи правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

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