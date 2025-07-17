Україна повернула з Росії тіла 1000 загиблих громадян

17 липня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема військовослужбовців
Головні тези:
- Україна повернула 1000 тіл загиблих громадян з Росії, включаючи військовослужбовців.
- Репатріація була здійснена завдяки співпраці різних структур, включаючи Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС.
Тіла 1000 громадян повернули в Україну з Росії
Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовим.
Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-