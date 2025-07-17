Україна повернула з Росії тіла 1000 загиблих громадян
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з Росії тіла 1000 загиблих громадян

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна
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17 липня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема військовослужбовців

Головні тези:

  • Україна повернула 1000 тіл загиблих громадян з Росії, включаючи військовослужбовців.
  • Репатріація була здійснена завдяки співпраці різних структур, включаючи Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС.

Тіла 1000 громадян повернули в Україну з Росії

Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовим.

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

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