Украина вернула тела 1000 погибших воинов
Украина
Украина вернула тела 1000 погибших воинов

КШВОВ
Продолжается обмен телами погибших между Украиной и РФ
19 августа состоялся новый этап репатриационных мероприятий в рамках предварительных договоренностей со страной-агрессорской Россией. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению официальной Москвы принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

  • Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников.
  • Страна активно борется за возвращение всех своих граждан.

Продолжается обмен телами погибших между Украиной и РФ

К сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Координационный штаб обращает внимание на то, что команда диктатора Путина продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства.

На этом фоне Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

Из числа возвращенных сегодня "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

Кроме того, указано, что уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Также Штаб выражает благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

