Украина вернула тела 1000 погибших воинов

19 августа состоялся новый этап репатриационных мероприятий в рамках предварительных договоренностей со страной-агрессорской Россией. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению официальной Москвы принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Главные тезисы
- Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников.
- Страна активно борется за возвращение всех своих граждан.
Продолжается обмен телами погибших между Украиной и РФ
Координационный штаб обращает внимание на то, что команда диктатора Путина продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства.
На этом фоне Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.
Кроме того, указано, что уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Также Штаб выражает благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
