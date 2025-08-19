Україна повернула тіла 1000 полеглих воїнів
Україна повернула тіла 1000 полеглих воїнів

КШППВ
Триває обмін тілами загиблих між Україною та РФ

19 серпня відбувся новий етап репатріаційних заходів у межах попередніх домовленостей з країною-агресоркою Росією.В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським захисникам. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Головні тези:

  • Україна настоює на невідкладному звільненні всіх важкохворих та тяжкопоранених бранців.
  • Країна активно бореться за повернення усіх своїх громадян.

Триває обмін тілами загиблих між Україною та РФ

На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

Координаційний штаб звертає увагу на те, що команда диктатора Путіна продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання.

На цьому тлі Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

З числа повернених сьогодні "на щиті" також Оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Окрім того, наголошується, що уже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також Штаб висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

