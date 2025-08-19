Україна повернула тіла 1000 полеглих воїнів

19 серпня відбувся новий етап репатріаційних заходів у межах попередніх домовленостей з країною-агресоркою Росією.В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським захисникам. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Головні тези:
- Україна настоює на невідкладному звільненні всіх важкохворих та тяжкопоранених бранців.
- Країна активно бореться за повернення усіх своїх громадян.
Триває обмін тілами загиблих між Україною та РФ
Координаційний штаб звертає увагу на те, що команда диктатора Путіна продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання.
На цьому тлі Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.
Окрім того, наголошується, що уже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Також Штаб висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
