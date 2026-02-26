Украина вернула из России тела тысячи погибших

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела (останки) тысячи погибших, по предварительному информированию российской стороны, принадлежащих украинским защитникам.

Россия отдала Украине тысячу тел погибших

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины предпримут все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам других лиц. Сектор безопасности и обороны Украины. Поделиться

В Коордштабе выразили искреннюю признательность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мер.

Отдельную благодарность штаб выразил личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур граждан координацию.