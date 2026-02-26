Украина вернула из России тела тысячи погибших

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела (останки) тысячи погибших, по предварительному информированию российской стороны, принадлежащих украинским защитникам.
Главные тезисы
- Украина успешно реализовала репатриацию тысячи тел погибших украинских защитников из России.
- Совместная работа следователей и экспертов помогла идентифицировать репатриированных погибших.
- Координационный штаб по обращению с военнопленными сыграл ключевую роль в реализации репатриационных мероприятий.
Россия отдала Украине тысячу тел погибших
В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины предпримут все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.
В Коордштабе выразили искреннюю признательность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мер.
Отдельную благодарность штаб выразил личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур граждан координацию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-