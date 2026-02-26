Україна повернула з Росії тіла тисячі загиблих
Україна повернула з Росії тіла тисячі загиблих

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла (останки) тисячі загиблих, які, за попереднім інформуванням російської сторони, належать українським оборонцям.

Головні тези:

  • Україна в рамках репатріаційних заходів отримала тіла тисячі загиблих, що належать українським оборонцям з Росії.
  • Спільна робота слідчих правоохоронних органів та експертів допомагає ідентифікувати репатрійованих загиблих.
  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зіграв ключову роль у реалізації репатріаційних заходів.

Росія віддала Україні тисячу тіл загиблих

У подальшому слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять усі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

У Коордштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Окрему подяку штаб висловив особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які здійснюють загальну координацію.

