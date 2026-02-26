Україна повернула з Росії тіла тисячі загиблих

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла (останки) тисячі загиблих, які, за попереднім інформуванням російської сторони, належать українським оборонцям.
Головні тези:
- Україна в рамках репатріаційних заходів отримала тіла тисячі загиблих, що належать українським оборонцям з Росії.
- Спільна робота слідчих правоохоронних органів та експертів допомагає ідентифікувати репатрійованих загиблих.
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зіграв ключову роль у реалізації репатріаційних заходів.
Росія віддала Україні тисячу тіл загиблих
У подальшому слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять усі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.
У Коордштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.
Окрему подяку штаб висловив особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які здійснюють загальну координацію.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-