Украина вернула контроль над собственным экспортом в Черном море — Bloomberg

С 16 сентября созданным Украиной временным коридором в Черном море воспользовались уже 32 торговых судна

Украине удалось восстановить собственный экспорт в Черном море

По информации издания, из украинских портов в течение последнего месяца вышли 32 судна с 1,4 млн тонн грузов на борту.

Это соответствует объему грузов, прошедших "зерновым коридором" под эгидой ООН и Турции в первый месяц его работы.

Это показывает, что рискованная ставка Киева не просто символическая: Украина возвращает некоторый контроль над торговлей из своих черноморских портов, отмечают авторы материала. Поделиться

Издание отмечает, что высокие риски остаются, однако количество судов, направляющихся в украинские порты, неуклюже растет.

Что известно о новых маршрутах торговых судов в украинские порты в Черном море

Корабли теперь пытаются держаться поближе к побережью стран-членов НАТО, Болгарии и Румынии, чтобы снизить риски. Как показывают данные Marine Traffic, некоторые суда отключают сигналы своего местонахождение во время вхождения в порты Черного моря.

В то же время, по меньшей мере, девять судов типа Panamax заходили в украинские черноморские порты. Судовладельцы готовы рискнуть, отправив в Украину более крупные и более ценные суда, несмотря на потенциальную опасность, отмечают в агентстве.

Помимо сельскохозяйственных культур корабли также перевозили железорудную продукцию. "Зерновым коридором" ООН можно было перевозить только зерно, пищевые продукты и удобрения.