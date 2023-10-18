Україна повернула контроль над власним експортом у Чорному морі — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна повернула контроль над власним експортом у Чорному морі — Bloomberg

Порти України
Джерело:  Bloomberg

З 16 вересня створеним Україною тимчасовим коридором у Чорному морі скоритались вже 32 торгівельних судна 

Україні вдалось відновити власний експорт у Чорному морі

За інформацією видання, з українських портів протягом останнього місяця вийшло 32 судна із 1,4 млн тонн вантажів на борту.

Це відповідає обсягу вантажів, які пройшли "зерновим коридором" під егідою ООН і Туреччини в перший місяць його роботи.

Це показує, що ризикована ставка Києва не просто символічна: Україна повертає деякий контроль над торгівлею зі своїх чорноморських портів, - зазначають автори матеріалу.

Видання зазначає, що високі ризики залишаються, однак кількість суден, які прямують до українських портів, неуклінно зростає.

Що відомо про нові маршрути торгових суден до українських портів у Чорному морі

Кораблі тепер намагаються триматися ближче до узбережжя країн – членів НАТО, Болгарії та Румунії, щоб знизити ризики. Як показують дані Marine Traffic, деякі судна відключають сигнали свого місцеперебування під час входження в порти Чорного моря.

Водночас щонайменше дев'ять суден типу Panamax заходили в українські чорноморські порти. Судновласники готові ризикнути, відправивши в Україну більші та цінніші судна, попри потенційну небезпеку, зазначають в агентстві.

Крім сільськогосподарських культур, кораблі також перевозили залізорудну продукцію. "Зерновим коридором" ООН можна було перевозити тільки зерно, харчові продукти та добрива.

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