Україна повернула контроль над власним експортом у Чорному морі — Bloomberg

З 16 вересня створеним Україною тимчасовим коридором у Чорному морі скоритались вже 32 торгівельних судна
Україні вдалось відновити власний експорт у Чорному морі
За інформацією видання, з українських портів протягом останнього місяця вийшло 32 судна із 1,4 млн тонн вантажів на борту.
Це відповідає обсягу вантажів, які пройшли "зерновим коридором" під егідою ООН і Туреччини в перший місяць його роботи.
Видання зазначає, що високі ризики залишаються, однак кількість суден, які прямують до українських портів, неуклінно зростає.
Що відомо про нові маршрути торгових суден до українських портів у Чорному морі
Кораблі тепер намагаються триматися ближче до узбережжя країн – членів НАТО, Болгарії та Румунії, щоб знизити ризики. Як показують дані Marine Traffic, деякі судна відключають сигнали свого місцеперебування під час входження в порти Чорного моря.
Водночас щонайменше дев'ять суден типу Panamax заходили в українські чорноморські порти. Судновласники готові ризикнути, відправивши в Україну більші та цінніші судна, попри потенційну небезпеку, зазначають в агентстві.
Крім сільськогосподарських культур, кораблі також перевозили залізорудну продукцію. "Зерновим коридором" ООН можна було перевозити тільки зерно, харчові продукти та добрива.
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