По информации представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 503 погибших в развязанной Россией преступной войне украинских героев.

Что известно о возвращении в Украину тел погибших военных

В Коордштабе подчеркнули, что были возвращены тела украинских защитников, воевавших и погибших на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Среди возвращенных защитников:

403 воина из Донецкого направления;

12 из Луганского направления;

57 из Запорожского направления.

Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Кто участвовал в возвращении тел погибших украинских защитников

Подчеркивается, что защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Червон Креста.

Тела погибших воинов будут переданы правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления погибших.