Украина вернула тела 503 погибших защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула тела 503 погибших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Погибшие украинские военные
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По информации представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 503 погибших в развязанной Россией преступной войне украинских героев.

Главные тезисы

  • 503 погибших украинских защитника были возвращены в Украину благодаря совместной работе различных структур и организаций.
  • Процедура возвращения тел погибших воинов является важным шагом для родственников и установления истины о событиях в ходе войны.
  • Возвращенные защитники воевали и погибли на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также в моргах на территории России.
  • Участие различных структур, включая военные и правоохранительные ведомства, в возвращении тел погибших украинских защитников позволило успешно завершить процесс.
  • Тела погибших воинов будут переданы правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам для установления их личностей.

Что известно о возвращении в Украину тел погибших военных

В Коордштабе подчеркнули, что были возвращены тела украинских защитников, воевавших и погибших на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Среди возвращенных защитников:

  • 403 воина из Донецкого направления;

  • 12 из Луганского направления;

  • 57 из Запорожского направления.

Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Кто участвовал в возвращении тел погибших украинских защитников

Подчеркивается, что защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Червон Креста.

Тела погибших воинов будут переданы правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления погибших.

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