По информации представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 503 погибших в развязанной Россией преступной войне украинских героев.
Главные тезисы
- 503 погибших украинских защитника были возвращены в Украину благодаря совместной работе различных структур и организаций.
- Процедура возвращения тел погибших воинов является важным шагом для родственников и установления истины о событиях в ходе войны.
- Возвращенные защитники воевали и погибли на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также в моргах на территории России.
- Участие различных структур, включая военные и правоохранительные ведомства, в возвращении тел погибших украинских защитников позволило успешно завершить процесс.
- Тела погибших воинов будут переданы правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам для установления их личностей.
Что известно о возвращении в Украину тел погибших военных
В Коордштабе подчеркнули, что были возвращены тела украинских защитников, воевавших и погибших на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Среди возвращенных защитников:
403 воина из Донецкого направления;
12 из Луганского направления;
57 из Запорожского направления.
Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.
Кто участвовал в возвращении тел погибших украинских защитников
Подчеркивается, что защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Червон Креста.
Тела погибших воинов будут переданы правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления погибших.
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