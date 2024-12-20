За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 503 загиблих у розв'язаній Росією злочинній війні українських героїв.

Що відомо про повернення до Україні тіл загиблих військових

У Коордштабі підкреслили, що було повернено тіла українських захисників, які воювали і загинули на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Серед повернених захисників:

403 воїни з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку.

Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Хто брав участь у поверненні тіл загиблих українських захисників

Підкреслюється, що захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.