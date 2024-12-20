Україна повернула тіла 503 загиблих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 503 загиблих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Загиблі українські військові

За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 503 загиблих у розв'язаній Росією злочинній війні українських героїв. 

Головні тези:

  • 503 загибліх українських захисників було повернуто до України.
  • У процесі повернення тіл захисників взяли участь різні українські структури та організації, включаючи військові та правоохоронні відомства.
  • Спільна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ та інших структур допомогла вдало повернути тіла загиблих.
  • Всі тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
  • Процедура повернення тіл 503 загиблих захисників є важливим кроком для родичів та установлення істини про події в ході війни.

Що відомо про повернення до Україні тіл загиблих військових

У Коордштабі підкреслили, що було повернено тіла українських захисників, які воювали і загинули на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Серед повернених захисників:

  • 403 воїни з Донецького напрямку;

  • 12 з Луганського напрямку;

  • 57 із Запорізького напрямку.

Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Хто брав участь у поверненні тіл загиблих українських захисників

Підкреслюється, що захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До України повернули тіла 1409 загиблих захисників
До України повернули тіла 1409 загиблих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До України повернули тіла 563 загиблих військових
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До України повернули тіла 502 загиблих захисників
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
До України повернули тіла загиблих військових

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?