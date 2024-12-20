За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 503 загиблих у розв'язаній Росією злочинній війні українських героїв.
Головні тези:
- 503 загибліх українських захисників було повернуто до України.
- У процесі повернення тіл захисників взяли участь різні українські структури та організації, включаючи військові та правоохоронні відомства.
- Спільна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ та інших структур допомогла вдало повернути тіла загиблих.
- Всі тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
- Процедура повернення тіл 503 загиблих захисників є важливим кроком для родичів та установлення істини про події в ході війни.
Що відомо про повернення до Україні тіл загиблих військових
У Коордштабі підкреслили, що було повернено тіла українських захисників, які воювали і загинули на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Серед повернених захисників:
403 воїни з Донецького напрямку;
12 з Луганського напрямку;
57 із Запорізького напрямку.
Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.
Хто брав участь у поверненні тіл загиблих українських захисників
Підкреслюється, що захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
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