Украина выполнила все договоренности по подготовке обмена пленными — ГУР

Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией должен был состояться 24 января. Наша страна выполнила все договоренности: российских пленников вовремя доставили на оговоренную безопасную точку для обмена. Но Украина не была проинформирована РФ о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки украинских пленных.
Украина была готова к обмену пленными
Сегодня должен был произойти обмен пленными, который не состоялся.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
Сейчас у ГУР нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве.
Безопасность защитников Украины, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время Украину не поставили в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.
Это может свидетельствовать о преднамеренных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.
24 января готовился обмен пленными
24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
По его словам, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.
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