Украина выполнила все договоренности по подготовке обмена пленными — ГУР

Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией должен был состояться 24 января. Наша страна выполнила все договоренности: российских пленников вовремя доставили на оговоренную безопасную точку для обмена. Но Украина не была проинформирована РФ о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки украинских пленных.

Украина была готова к обмену пленными

Сегодня должен был произойти обмен пленными, который не состоялся.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных, – сообщает ГУР. Поделиться

Сейчас у ГУР нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве.

Со своей стороны, Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности, – заявило ГУР. Поделиться

Безопасность защитников Украины, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время Украину не поставили в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных осуществляется как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом, – говорится в сообщении. Поделиться

Это может свидетельствовать о преднамеренных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства, – резюмируют в ГУР. Поделиться

24 января готовился обмен пленными

24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит, – сказал Юсов. Поделиться

По его словам, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.