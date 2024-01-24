Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну полоненими — ГУР

Черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією повинен був відбутися 24 січня. Наша країна виконала всі домовленості: російських бранців вчасно доставили на обумовлену безпечну точку для обміну. Але Україна не була поінформована РФ про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки українських полонених.

Україна була готова до обміну полоненими

Сьогодні мав статися обмін полоненими, який не відбувся.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених, – повідомляє ГУР. Поширити

Наразі у ГУР немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці, – заявило ГУР. Поширити

Безпеку ж захисників України, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, Україну не поставили до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом, – йдеться у повідомленні. Поширити

Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави, – резюмують у ГУР. Поширити

24 січня готувався обмін полоненими

24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається, – сказав Юсов. Поширити

За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.