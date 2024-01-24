Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну полоненими — ГУР

Черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією повинен був відбутися 24 січня. Наша країна виконала всі домовленості: російських бранців вчасно доставили на обумовлену безпечну точку для обміну. Але Україна не була поінформована РФ про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки українських полонених.
Україна була готова до обміну полоненими
Сьогодні мав статися обмін полоненими, який не відбувся.
Про це повідомляє ГУР у Telegram.
Наразі у ГУР немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Безпеку ж захисників України, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, Україну не поставили до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.
Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.
24 січня готувався обмін полоненими
24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.
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