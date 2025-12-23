Украина вышла из "ограниченного дефолта"
Fitch оценивает Украину на уровне CCC
Источник:  Bloomberg

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины по статусу "ограниченный дефолт". Что важно понимать, это решение было принято после того, как страна объявила о согласии кредиторов обменять долг, связанный с экономическим ростом, на обычные облигации.

Главные тезисы

  • Речь идет еще об одном важном шаге для укрепления долговой устойчивости Украины.
  • ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России.

Fitch оценивает Украину на уровне CCC

Как отмечают экономисты, речь идет об уровне, который на восемь ступеней ниже инвестиционного уровня.

Новые облигации Fitch оценило на один уровень выше, что отражает лучшие условия защиты для кредиторов.

Кроме того, указано, что предложение о конвертации поддержали 99% владельцев так называемых ВВП-варрантов.

Они обменяют ценные бумаги на сумму почти 2,6 млрд. долларов на облигации на сумму 3,5 млрд. долларов.

Повышение рейтинга отражает оценку Fitch, что Украина нормализовала отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов, — сказано в официальном заявлении.

Недавно также в Минфине Украины официально подтвердили, что владельцы государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантов), которые обращаются на общую сумму 2,6 млрд долл., приняли участие в обменном предложении, которое предусматривает полный обмен ВВП-варрантов на обычные долговые ценные бумаги Украины.

