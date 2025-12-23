Украина вышла из "ограниченного дефолта"

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины по статусу "ограниченный дефолт". Что важно понимать, это решение было принято после того, как страна объявила о согласии кредиторов обменять долг, связанный с экономическим ростом, на обычные облигации.
Главные тезисы
- Речь идет еще об одном важном шаге для укрепления долговой устойчивости Украины.
- ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России.
Fitch оценивает Украину на уровне CCC
Как отмечают экономисты, речь идет об уровне, который на восемь ступеней ниже инвестиционного уровня.
Кроме того, указано, что предложение о конвертации поддержали 99% владельцев так называемых ВВП-варрантов.
Они обменяют ценные бумаги на сумму почти 2,6 млрд. долларов на облигации на сумму 3,5 млрд. долларов.
Недавно также в Минфине Украины официально подтвердили, что владельцы государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантов), которые обращаются на общую сумму 2,6 млрд долл., приняли участие в обменном предложении, которое предусматривает полный обмен ВВП-варрантов на обычные долговые ценные бумаги Украины.
