Гарантии безопасности для Украины. Зеленский получил документы

23 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что ему уже передали документы о гарантиях безопасности для Украины, а также о послевоенном восстановлении и базовой рамке для окончания российской войны.
Главные тезисы
- Известны первые результаты новых встреч с командой Дональда Трампа.
- Работа над мирным соглашением между Киевом и Вашингтоном продолжается по сей день.
Зеленский раскрыл детали мирных переговоров
По словам украинского лидера, он уже заслушал подробный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова по результатам встреч с командой президента США Дональда Трампа.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день есть подготовленные драфты нескольких документов.
Как отметил глава государства, текущий мирный процесс придает обеспеченности интересам Украины — работа в этом направлении продолжается.
На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность европейским союзникам за поддержку и координацию.
Президент добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с американскими властями.
