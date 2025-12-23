Гарантии безопасности для Украины. Зеленский получил документы

23 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что ему уже передали документы о гарантиях безопасности для Украины, а также о послевоенном восстановлении и базовой рамке для окончания российской войны.

Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

По словам украинского лидера, он уже заслушал подробный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова по результатам встреч с командой президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день есть подготовленные драфты нескольких документов.

В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны. Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третье российское вторжение. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, текущий мирный процесс придает обеспеченности интересам Украины — работа в этом направлении продолжается.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность европейским союзникам за поддержку и координацию.

Президент добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с американскими властями.