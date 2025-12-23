Гарантии безопасности для Украины. Зеленский получил документы
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантии безопасности для Украины. Зеленский получил документы

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл детали мирных переговоров
Read in English
Читати українською

23 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что ему уже передали документы о гарантиях безопасности для Украины, а также о послевоенном восстановлении и базовой рамке для окончания российской войны.

Главные тезисы

  • Известны первые результаты новых встреч с командой Дональда Трампа.
  • Работа над мирным соглашением между Киевом и Вашингтоном продолжается по сей день.

Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

По словам украинского лидера, он уже заслушал подробный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова по результатам встреч с командой президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день есть подготовленные драфты нескольких документов.

В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны. Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третье российское вторжение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, текущий мирный процесс придает обеспеченности интересам Украины — работа в этом направлении продолжается.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность европейским союзникам за поддержку и координацию.

Президент добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с американскими властями.

Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины в завершение войны значительно превосходит российское, и это нужно исправить усилением давления мира на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной! — заявил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Запорожсталь" сообщает о тотальном обесточении и остановке производства
Ситуация на "Запорожстали" ухудшилась
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз главы МИД Германии
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит
Франция продолжит усиливать украинскую ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?