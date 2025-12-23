Гарантії безпеки для України. Зеленський отримав документи

23 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що йому вже передали документи щодо гарантій безпеки для України, а також щодо післявоєнного відновлення та базової рамки для закінчення російської війни.
Головні тези:
- Відомі перші результатами нових зустрічей з командою Дональда Трампа.
- Робота над мирною угодою між Києвом та Вашингтоном триває досі.
Зеленський розкрив деталі мирних перемовин
За словами українського лідера, він уже заслухав детальну доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей з командою президента США Дональда Трампа.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що станом на сьогодні є підготовлені драфти кількох документів.
Як зазначив глава держави, поточний мирний процес додає забезпеченості інтересам України — робота у цьому напрямку триває.
На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність європейським союзникам — за підтримку та координацію.
Президент додав, що розраховує на продовження діалогу з американською владою.
