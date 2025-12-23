Гарантії безпеки для України. Зеленський отримав документи
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Зеленський отримав документи

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

23 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що йому вже передали документи щодо гарантій безпеки для України, а також щодо післявоєнного відновлення та базової рамки для закінчення російської війни. 

Головні тези:

  • Відомі перші результатами нових зустрічей з командою Дональда Трампа.
  • Робота над мирною угодою між Києвом та Вашингтоном триває досі.

Зеленський розкрив деталі мирних перемовин

За словами українського лідера, він уже заслухав детальну доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей з командою президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що станом на сьогодні є підготовлені драфти кількох документів.

Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, поточний мирний процес додає забезпеченості інтересам України — робота у цьому напрямку триває.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність європейським союзникам — за підтримку та координацію.

Президент додав, що розраховує на продовження діалогу з американською владою.

Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора. Дякую всім, хто з Україною! — заявив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Запоріжсталь" повідомляє про тотальне знеструмлення й зупинку виробництва
Ситуація на "Запоріжсталі" наразі критична
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз глави МЗС Німеччини
Вадефуль озвучив свій прогноз щодо планів Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить
SAMP/T NG новітньої версії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?