Гарантії безпеки для України. Зеленський отримав документи

23 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що йому вже передали документи щодо гарантій безпеки для України, а також щодо післявоєнного відновлення та базової рамки для закінчення російської війни.

Зеленський розкрив деталі мирних перемовин

За словами українського лідера, він уже заслухав детальну доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей з командою президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що станом на сьогодні є підготовлені драфти кількох документів.

Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, поточний мирний процес додає забезпеченості інтересам України — робота у цьому напрямку триває.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність європейським союзникам — за підтримку та координацію.

Президент додав, що розраховує на продовження діалогу з американською владою.