Україна вийшла з "обмеженого дефолту"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна вийшла з "обмеженого дефолту"

Fitch оцінює Україну на рівні CCC
Джерело:  Bloomberg

Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України зі статусу "обмежений дефолт". Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене після того, як країна оголосила про згоду кредиторів обміняти борг, прив’язаний до економічного зростання, на звичайні облігації.

Головні тези:

  • Йдеться про ще один важливий крок для зміцнення боргової стійкості України.
  • ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. 

Fitch оцінює Україну на рівні CCC

Як зазначають економісти, йдеться про рівень, який на вісім сходинок нижче інвестиційного рівня.

Нові облігації Fitch оцінило на один рівень вище, що відображає кращі умови захисту для кредиторів.

Окрім того, наголошується, що пропозицію щодо конвертації підтримали 99% власників так званих ВВП-варантів.

Вони обміняють цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів на облігації на суму 3,5 млрд доларів.

Підвищення рейтингу відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів, — мовиться в офіційній заяві.

Нещодавно також у Мінфіні України офіційно підтвердили, що власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), які перебувають в обігу на загальну суму 2,6 млрд дол., взяли участь в обмінній пропозиції, яка передбачає повний обмін ВВП-варантів на звичайні боргові цінні папери України.

