Україна вийшла з "обмеженого дефолту"

Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України зі статусу "обмежений дефолт". Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене після того, як країна оголосила про згоду кредиторів обміняти борг, прив’язаний до економічного зростання, на звичайні облігації.

Fitch оцінює Україну на рівні CCC

Як зазначають економісти, йдеться про рівень, який на вісім сходинок нижче інвестиційного рівня.

Нові облігації Fitch оцінило на один рівень вище, що відображає кращі умови захисту для кредиторів. Поширити

Окрім того, наголошується, що пропозицію щодо конвертації підтримали 99% власників так званих ВВП-варантів.

Вони обміняють цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів на облігації на суму 3,5 млрд доларів.

Підвищення рейтингу відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Нещодавно також у Мінфіні України офіційно підтвердили, що власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), які перебувають в обігу на загальну суму 2,6 млрд дол., взяли участь в обмінній пропозиції, яка передбачає повний обмін ВВП-варантів на звичайні боргові цінні папери України.