Украина запускает порайонное оповещение воздушных тревог — что известно

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорит, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с Воздушными силами и ОВА запустили порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.
Главные тезисы
- Украина внедряет порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, для уменьшения продолжительности тревог в безопасных общинах.
- Система порайонного оповещения успешно протестирована в 13 регионах и уже показала себя эффективной, что привело к расширению на все области.
- Порайонное оповещение поможет предприятиям работать без простоев и повысит оперативность реагирования благодаря быстрой передаче сигнала от Воздушных сил в ГСЧС.
В Украине вводят порайонное оповещение тревог
Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.
На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.
Наибольший эффект власти фиксируют в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах, говорит Свириденко.
По ее словам, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь продолжается "не несколько минут, а 8-15 секунд", что повышает оперативность реагирования.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-