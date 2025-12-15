Украина запускает порайонное оповещение воздушных тревог — что известно

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорит, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с Воздушными силами и ОВА запустили порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

В Украине вводят порайонное оповещение тревог

Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.

По словам премьера, новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Поделиться

Наибольший эффект власти фиксируют в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах, говорит Свириденко.