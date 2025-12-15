Украина запускает порайонное оповещение воздушных тревог — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Украина запускает порайонное оповещение воздушных тревог — что известно

Юлия Свириденко
тревога
Читати українською

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорит, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с Воздушными силами и ОВА запустили порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Главные тезисы

  • Украина внедряет порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, для уменьшения продолжительности тревог в безопасных общинах.
  • Система порайонного оповещения успешно протестирована в 13 регионах и уже показала себя эффективной, что привело к расширению на все области.
  • Порайонное оповещение поможет предприятиям работать без простоев и повысит оперативность реагирования благодаря быстрой передаче сигнала от Воздушных сил в ГСЧС.

В Украине вводят порайонное оповещение тревог

Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.

По словам премьера, новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

Наибольший эффект власти фиксируют в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах, говорит Свириденко.

По ее словам, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь продолжается "не несколько минут, а 8-15 секунд", что повышает оперативность реагирования.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобразования разъяснили, как воздушная тревога повлияет на проведение НМТ
Министерство образования и науки Украины
НМТ
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи
тревога
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Свириденко объявила о подписании рекордного для Украины соглашения
Юлия Свириденко
Свириденко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?