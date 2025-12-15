Україна запускає порайонне оповіщення повітряних тривог — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна запускає порайонне оповіщення повітряних тривог — що відомо

Юлія Свириденко
тривога

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко каже, що Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили порайонне оповіщення повітряних тривог по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Головні тези:

  • Україна вводить порайонне оповіщення повітряних тривог для усієї країни, за винятком Донецької та Луганської областей.
  • Диференціація сигналу за окремими районами сприяє скороченню тривалості тривог у громадах без реальної загрози.
  • Систему порайонного оповіщення успішно протестували в 13 регіонах, після чого вона була розширена на всі області.

В Україні вводять порайонне оповіщення тривог

Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

За словами прем'єрки, новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

Найбільший ефект влада фіксує в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах, каже Свириденко.

За її словами, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває "не кілька хвилин, а 8–15 секунд", що підвищує оперативність реагування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Міносвіти роз’яснили, як повітряна тривога вплине на проведення НМТ
Міністерство освіти і науки України
НМТ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
У застосунок «Повітряна тривога» додали техніки психологічної самодопомоги
тривога
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Свириденко оголосила про підписання рекордної для України угоди
Юлія Свириденко
Свириденко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?