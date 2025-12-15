Україна запускає порайонне оповіщення повітряних тривог — що відомо

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко каже, що Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили порайонне оповіщення повітряних тривог по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

В Україні вводять порайонне оповіщення тривог

Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

За словами прем'єрки, новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Поширити

Найбільший ефект влада фіксує в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах, каже Свириденко.