Украина затопила российский корвет класса "Тарантул"

Американские аналитики ISW пришли к выводу, что в декабре 2023 года в результате ударов со стороны Украины удалось затопить российский корвет класса "Тарантул" вблизи оккупированного Севастополя.

Уничтожение российского корвета "Тарантул": что об этом известно

По словам иностранных экспертов, потопление российского судна подтверждают украинские партизаны в Крыму, а также спутниковые снимки.

Украинская партизанская группа "АТЕШ", базирующаяся в Крыму, сообщила 18 января, что обнаружила затонувший корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя, а спутниковые снимки с координатами, предоставленные партизанами, подтверждают, что корвет затонул между 22 и 31 декабря. Поделиться

Как известно, тогда оккупационные власти Крыма уверяли, что их ПВО удалось отразить удары украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря 2023 года.

Как считает команда американского Института изучения войны, это подтверждение ранее неучтенного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, по всей вероятности, была гораздо успешнее, чем ранее об этом сообщалось.

Украинские силы ранее провели успешную ударную кампанию против объектов Черноморского флота России летом 2023, что заставило российские войска отвести корабли от своей главной базы в оккупированном Севастополе. Поделиться

Россия украла у Украины корвет "Тарантул"

Партизаны из движения "АТЕШ" также обратили внимание на то, что уничтоженное ВСУ судно раньше действительно было украдено оккупантами. Это произошло еще в 2014 году во время оккупации Россией Крыма.

Солдаты РФ активно использовали его в боевых целях. Именно поэтому Украине пришлось его уничтожить.