Україна затопила російський корвет класу "Тарантул"

Американські аналітики з ISW дійшли висновку, що у грудні 2023 року в результаті ударів з боку України вдалося затопити російський корвет класу "Тарантул" поблизу окупованого Севастополя.

Знищення російського корвета "Тарантул": що про це відомо

За словами іноземних експертів, потоплення російського судна підтверджують українські партизани в Криму, а також супутникові знімки.

Українська партизанська група "АТЕШ", що базується в Криму, повідомила 18 січня, що виявила затонулий корвет класу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя, а супутникові знімки з координатами, надані партизанами, підтверджують, що корвет затонув між 28 і 31 грудня 2023 року. Поширити

Як відомо, тоді окупаційна влада Криму запевняла, що їхній ППО вдалося відбити удари українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня 2023 року.

Як вважає команда американського Інституту вивчення війни, це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, цілком ймовірно, була набагато успішнішою, ніж раніше про це повідомлялося.

Українські сили раніше провели успішну ударну кампанію проти об'єктів Чорноморського флоту Росії влітку 2023 року, що змусило російські війська відвести кораблі від своєї головної бази в окупованому Севастополі. Поширити

Росія вкрала в України корвет “Тарантул”

Партизани з руху “АТЕШ” також звернули увагу на те, що знищене ЗСУ судно раніше справді було вкрадено окупантами. Це сталося ще у 2014 році під час окупації Росією Криму.

Солдати РФ активно використовували його у бойових цілях. Саме він і був затоплений.