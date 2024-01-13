Украина завоевала 6 медалей на турнире по борьбе Zagreb Open

Сборная Украины завоевала шесть наград на проходящем в Хорватии международном рейтинговом турнире по борьбе Zagreb Open.

Триумф Украины на турнире по вольной борьбе в Хорватии

Украинская сборная завоевала 6 медалей на Zagreb Open.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.

Первую награду на международном рейтинговом турнире по борьбе завоевал борец свободного стиля Андрей Джелеп . Он сошел на вторую строчку пьедестала в весовой категории до 61 кг.

В первый день турнира 23-летний спортсмен из Прикарпатья успешно одолел Даниэля Попова из Израиля (8:2) и Нураддина Новрузова из Азербайджана (10:8), уступив лишь в финальной схватке двукратному бронзовому призеру чемпионата мира Бехбаяр Эрденебатину из Монголии. ).

Мария Винник принесла Украину вторую награду. 23-летняя спортсменка из Черновцов стала бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

На старте украинской борчине удалось победить Гюльтакину Ширинову из Азербайджана (14:3). Уступив в следующей схватке бронзовой медалистке чемпионата мира-2021 Саманте Лей Стюарт из Канады (2:6), она вышла победительницей по противостоянию за бронзу с венгеркой Роза Сенттамаши (2:2 VPO1)

Сегодня, 13 января, Сборная Украины завоевала еще три медали, из которых две высочайшего сорта. Гимн Украины прозвучал в честь Алины Филиппович (до 59 кг) и Аллы Белинской (до 65 кг)

В то же время обладательницей бронзовой медали сегодня стала Татьяна Сова-Рижко , соревновавшаяся в весовой категории до 68 кг.

Также сегодня гимн Украины прозвучал в столице Хорватии в честь борца греко-римского стиля Парвиза Насибова, ставшего победителем соревнований в весовой категории до 67 кг.

Кто из украинских теннисисток выступит на чемпионате Australian Open

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина автоматически совершили путевки на Australian Open-2024.

Даяна Ястремская, Дарья Снигирь и Юлия Стародубцева присоединились к ним после того, как прошли квалификацию к турниру. Это могла сделать и Катарина Завацкая, но она проиграла свой решающий матч.

Это третий раз в истории, когда на турнире Большого шлема будут выступать семь украинских спортсменок. Подобный результат был продемонстрирован на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008. А вот в рамках Australian Open был установлен национальный рекорд.

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина оказались в основной сетке турнира благодаря высокому рейтингу, что также стало рекордом Украины на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024 начнется 15 января и завершится 28 января.