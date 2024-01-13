Україна виборола 6 медалей на турнірі з боротьби Zagreb Open

Збірна України завоювала шість нагород на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби Zagreb Open, що проходить у Хорватії.

Тріумф України на турнірі з вільної боротьби у Хорватії

Українська збірна здобула 6 медалей на Zagreb Open.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Першу нагороду на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби завоював борець вільного стилю Андрій Джелеп. Він зійшов на другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 61 кг.

В перший день турніру 23-річний спортсмен з Прикарпаття успішно здолав Даніеля Попова з Ізраїлю (8:2) та Нураддіна Новрузова з Азербайджану (10:8), поступившись лише у фінальній сутичці дворазовому бронзовому призеру чемпіонату світу Бехбаяр Ерденебатину з Монголії (2:9).

Марія Винник принесла Україні другу нагороду. 23-річна спортсменка з Чернівців стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 55 кг.

На старті українській борчині вдалося перемогти Гюльтакін Ширінову з Азербайджану (14:3). Поступившись у наступній сутичці бронзовій медалістці чемпіонату світу-2021 Саманті Лей Стюарт з Канади (2:6), вона вийшла переможницею із протистояння за бронзу з угоркою Роза Сенттамаші (2:2 VPO1)

Сьогодні, 13 січня, Збірна України виборола ще три медалі, з яких дві найвищого ґатунку. Гімн України пролунав на честь Аліни Філіпович (до 59 кг) та Алли Белінської (до 65 кг)

Водночас володаркою бронзової медалі сьогодні стала Тетяна Сова-Ріжко, яка змагалась у ваговій категорії до 68 кг.

Також сьогодні гімн України пролунав у столиці Хорватії на честь борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, який став переможцем змагань у ваговій категорії до 67 кг.

Хто з українських тенісисток виступить на чемпіонаті Australian Open

Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна автоматично здобули путівки на Australian Open-2024.

Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева приєдналися до них після того, як пройшли кваліфікацію до турніру. Це могла зробити й Катаріна Завацька, але вона програла свій вирішальний матч.

Це втретє в історії, коли на турнірі Великого шолома виступатимуть сім українських спортсменок. Подібний результат був продемонстрований на Ролан Гаррос-2007 та Вімблдоні-2008. А ось у рамках Australian Open було встановлено національний рекорд.

Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Еліна Світоліна опинилися в основній сітці турніру завдяки високому рейтингу, що також стало рекордом України на турнірах Великого шолома.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу-2024 розпочнеться 15 січня і завершиться 28 січня.