Україна виборола 6 медалей на турнірі з боротьби Zagreb Open

Збірна України завоювала шість нагород на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби Zagreb Open, що проходить у Хорватії.
Тріумф України на турнірі з вільної боротьби у Хорватії
Українська збірна здобула 6 медалей на Zagreb Open.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.
Першу нагороду на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби завоював борець вільного стилю Андрій Джелеп. Він зійшов на другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 61 кг.
В перший день турніру 23-річний спортсмен з Прикарпаття успішно здолав Даніеля Попова з Ізраїлю (8:2) та Нураддіна Новрузова з Азербайджану (10:8), поступившись лише у фінальній сутичці дворазовому бронзовому призеру чемпіонату світу Бехбаяр Ерденебатину з Монголії (2:9).
Марія Винник принесла Україні другу нагороду. 23-річна спортсменка з Чернівців стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 55 кг.
На старті українській борчині вдалося перемогти Гюльтакін Ширінову з Азербайджану (14:3). Поступившись у наступній сутичці бронзовій медалістці чемпіонату світу-2021 Саманті Лей Стюарт з Канади (2:6), вона вийшла переможницею із протистояння за бронзу з угоркою Роза Сенттамаші (2:2 VPO1)
Сьогодні, 13 січня, Збірна України виборола ще три медалі, з яких дві найвищого ґатунку. Гімн України пролунав на честь Аліни Філіпович (до 59 кг) та Алли Белінської (до 65 кг)
Водночас володаркою бронзової медалі сьогодні стала Тетяна Сова-Ріжко, яка змагалась у ваговій категорії до 68 кг.
Також сьогодні гімн України пролунав у столиці Хорватії на честь борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, який став переможцем змагань у ваговій категорії до 67 кг.
Хто з українських тенісисток виступить на чемпіонаті Australian Open
Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна автоматично здобули путівки на Australian Open-2024.
Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева приєдналися до них після того, як пройшли кваліфікацію до турніру. Це могла зробити й Катаріна Завацька, але вона програла свій вирішальний матч.
Це втретє в історії, коли на турнірі Великого шолома виступатимуть сім українських спортсменок. Подібний результат був продемонстрований на Ролан Гаррос-2007 та Вімблдоні-2008. А ось у рамках Australian Open було встановлено національний рекорд.
Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Еліна Світоліна опинилися в основній сітці турніру завдяки високому рейтингу, що також стало рекордом України на турнірах Великого шолома.
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу-2024 розпочнеться 15 січня і завершиться 28 січня.
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