Украина завоевала 7 медалей на турнире по борьбе в Хорватии

Участниками Гран-при в Загребе было более 540 борцов из 48 стран. Украину на турнире представляли 35 спортсменов. Соревновательная программа Гран-при состояла из вольной, греко-римской и женской борьбы. Украинские борцы были представлены по каждому из трех видов.

Украинские борцы завоевали 7 медалей в Загребе

В Хорватии прошел рейтинговый турнир по борьбе – Гран-при Загреба. В рамках соревнований, состоявшихся 10-14 января, выступила и Украина.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в Facebook.

В состав сборной Украины на турнир, в частности, вошел борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, серебряный призер Олимпиады в Токио, а в свободной борьбе – Андрей Джелеп, серебряный призер Евро-2021. В женской борьбе "сине-желтых" представляла чемпионка Европы 2021 Алла Белинская.

Итогом Гран-при Загреба для украинских борцов стали семь медалей. Лучший результат показали Парвиз Насибов, а также Алина Филиппович (до 59 кг), Ирина Заблоцкая (до 72 кг) и Алла Белинская (до 65 кг), выигравшие "золото".

Все награды Украины на Гран-при Загреба:

"золото": Парвиз Насибов, греко-римская борьба (до 67 кг); Алина Филиппович (до 59 кг), Алла Белинская (до 65 кг), Ирина Заблоцкая (до 72 кг) – женская борьба

"серебро": Андрей Джелеп, свободная борьба (до 61 кг)

"бронза": Татьяна Сова-Рижко (до 68 кг), Мария Винник (до 55 кг) – женская борьба

С пятью наградами Украина заняла первое место в рейтинге женской борьбы на турнире в Загребе. Украинские спорстменки, завоевавшие три золотых медали, набрали 125 баллов и опередили на 10 очков команду Китая. В вольной борьбе Украина с 37 очками заняла восьмое место, а в греко-римской – седьмое (45 баллов).

Сборная Украины по борьбе: что известно

По количеству медалей в Загребе (четыре "золота", одно "серебро" и две "бронзы") Украина заняла второе место. Больше наград получила лишь команда Ирана: четыре золота, четыре серебра и две бронзы.

Участниками Гран-при в Загребе стали 27 спортсменов из России и Беларуси, соревновавшихся в нейтральном статусе.

В 2024 году состоится еще один рейтинговый турнир по борьбе – в июне состязание будет принимать столица Венгрии Будапешт.