Україна виборола 7 медалей на турнірі з боротьби у Хорватії

Учасниками Гран-прі у Загребі були понад 540 борців із 48 країн. Україну на турнірі представляли 35 спортсменів. Змагальна програма Гран-прі складалася з вільної, греко-римської та жіночої боротьби. Українські борці були представлені у кожному з трьох видів.

Українські борці здобули 7 медалей у Загребі

У Хорватії відбувся рейтинговий турнір з боротьби – Гран-прі Загреба. У межах змагань, які відбулися 10-14 січня, виступила й Україна.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет у Facebook.

До складу збірної України на турнір, зокрема, увійшов борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, срібний призер Олімпіади в Токіо, а у вільній боротьбі – Андрій Джелеп, срібний призер Євро-2021. У жіночій боротьбі "синьо-жовтих" представляла чемпіонка Європи 2021 року Алла Белінська.

Підсумком Гран-прі Загреба для українських борців стали сім медалей. Найкращий результат показали Парвіз Насібов, а також Аліна Філіпович (до 59 кг), Ірина Заблоцька (до 72 кг) та Алла Белінська (до 65 кг), які виграли "золото".

Усі нагороди України на Гран-прі Загреба:

"золото": Парвіз Насібов, греко-римська боротьба (до 67 кг); Аліна Філіпович (до 59 кг), Алла Белінська (до 65 кг), Ірина Заблоцька (до 72 кг) – жіноча боротьба

"срібло": Андрій Джелеп, вільна боротьба (до 61 кг)

"бронза": Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг), Марія Винник (до 55 кг) – жіноча боротьба

З п'ятьма нагородами Україна посіла перше місце у рейтингу жіночої боротьби на турнірі у Загребі. Українські борчині, які вибороли три золоті медалі, набрали 125 балів та випередили на 10 очок команду Китаю. У вільній боротьбі Україна з 37 очками посіла восьме місце, а у греко-римській – сьоме (45 балів).

Збірна України з боротьби: що відомо

За кількістю медалей у Загребі (чотири "золота", одне "срібло" та дві "бронзи") Україна посіла друге місце. Більше нагород здобула лише команда Ірану: чотири "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи".

Учасниками Гран-прі у Загребі стали 27 спортсменів з Росії й Білорусі, які змагалися у нейтральному статусі.

У 2024 році відбудеться ще один рейтинговий турнір з боротьби – у червні змагання прийматиме столиця Угорщини Будапешт.