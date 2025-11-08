Украина завоевала "бронзу" на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина завоевала "бронзу" на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

медаль
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе. В стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м в команде украинцы завоевали "бронзу".

Главные тезисы

  • Сборная Украины завоевала бронзу на Чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе в командном зачете по малокалиберному пистолету на 50 метров.
  • Украинский стрелок Павел Коростылев показал поразительные навыки и занял пятое место в индивидуальных соревнованиях.
  • ЧМ-2025 начался с соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м, где сразу были определены победители как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Украина завоевала первую медаль на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

Чемпионат мира начался 8 ноября соревнованиями по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м среди мужчин. В ходе соревнований разыгрывались сразу два комплекта наград: в личном первенстве, а также в командном, где подытожились результаты трех стрелков для каждой из стран.

Украину в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м представляли Олег Омельчук, Виктор Банькин и Павел Коростылев.

По результатам командных соревнований украинские стрелки набрали 1644 очка, заняв в итоге третье место. Отставание от второго места, занявшего сборная Индии, составило два очка, а от лидера Республики Корея "сине-желтые" отстали на четыре пункта.

ЧМ-2025 по шаровой стрельбе. Командные соревнования (малокалиберный пистолет 50 м)

  • Республика Корея — 1648 очков

  • Индия — 1646

  • Украина — 1644

Также по итогам выступлений определились призеры и в одиночном турнире, где лучший результат среди украинцев продемонстрировал Павел Коростылев. Украинец занял пятое место в зачете, набрав 552 очка, а победу одержал индийский стрелок Сингх Равиндер с 569 очками.

Для Украины это лишь третья награда на уровне чемпионата мира в мужской командной стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м. В последний раз украинцы боролись за награду в этом виде стрельбы на мировом первенстве в 2002 году.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский легкоатлет Дорощук завоевал золотую медаль этапа Бриллиантовой лиги
Дорощук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль
Онофрийчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих выборола серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги
Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?