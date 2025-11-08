Украина завоевала "бронзу" на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе. В стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м в команде украинцы завоевали "бронзу".
Украина завоевала первую медаль на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе
Чемпионат мира начался 8 ноября соревнованиями по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м среди мужчин. В ходе соревнований разыгрывались сразу два комплекта наград: в личном первенстве, а также в командном, где подытожились результаты трех стрелков для каждой из стран.
По результатам командных соревнований украинские стрелки набрали 1644 очка, заняв в итоге третье место. Отставание от второго места, занявшего сборная Индии, составило два очка, а от лидера Республики Корея "сине-желтые" отстали на четыре пункта.
ЧМ-2025 по шаровой стрельбе. Командные соревнования (малокалиберный пистолет 50 м)
Республика Корея — 1648 очков
Индия — 1646
Украина — 1644
Также по итогам выступлений определились призеры и в одиночном турнире, где лучший результат среди украинцев продемонстрировал Павел Коростылев. Украинец занял пятое место в зачете, набрав 552 очка, а победу одержал индийский стрелок Сингх Равиндер с 569 очками.
Для Украины это лишь третья награда на уровне чемпионата мира в мужской командной стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м. В последний раз украинцы боролись за награду в этом виде стрельбы на мировом первенстве в 2002 году.
