Україна виборола "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби. У стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м у команді українці вибороли "бронзу".
Головні тези:
- Збірна України з кульової стрільби виборола бронзу на ЧС-2025 в командних змаганнях з малокаліберного пістолета на 50 метрів.
- Українські стрільці показали високі результати, посівши третє місце у командному заліку з 1644 очками.
- Павло Коростильов здобув п'яте місце в індивідуальних змаганнях, показавши вражаючі навички стрільби.
Україна виборола першу медаль на ЧС-2025 з кульової стрільби
Чемпіонат світу розпочався 8 листопада змаганнями зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м серед чоловіків. У ході змагань розігрувалися одразу два комплекти нагород: в особистій першості, а також у командній, де підсумувалися результати трьох стрільців для кожної з країн.
За результатами командних змагань українські стрільці набрали 1644 очки, посівши у підсумку третє місце. Відставання від другого місця, яке посіла збірна Індії, склало два очки, а від лідера Республіки Корея "синьо-жовті" відстали на чотири пункти.
ЧС-2025 з кульової стрільби. Командні змагання (малокаліберний пістолет 50 м)
Республіка Корея — 1648 очок
Індія — 1646
Україна — 1644
Також за підсумком виступів визначилися призери і в одиночному турнірі, де найкращий результат серед українців продемонстрував Павло Коростильов. Українець посів п'яте місце в заліку, набравши 552 очки, а перемогу здобув індійський стрілець Сінгх Равіндер з 569 очками.
Для України це лише третя нагорода на рівні чемпіонату світу у чоловічій командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м. Востаннє українці виборювали нагороду у цьому виді стрільби на світовій першості у 2002 році.
