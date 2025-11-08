Україна виборола "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна виборола "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Україна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби. У стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м у команді українці вибороли "бронзу".

Головні тези:

  • Збірна України з кульової стрільби виборола бронзу на ЧС-2025 в командних змаганнях з малокаліберного пістолета на 50 метрів.
  • Українські стрільці показали високі результати, посівши третє місце у командному заліку з 1644 очками.
  • Павло Коростильов здобув п'яте місце в індивідуальних змаганнях, показавши вражаючі навички стрільби.

Україна виборола першу медаль на ЧС-2025 з кульової стрільби

Чемпіонат світу розпочався 8 листопада змаганнями зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м серед чоловіків. У ході змагань розігрувалися одразу два комплекти нагород: в особистій першості, а також у командній, де підсумувалися результати трьох стрільців для кожної з країн.

Україну у змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м представляли Олег Омельчук, Віктор Банькін та Павло Коростильов.

За результатами командних змагань українські стрільці набрали 1644 очки, посівши у підсумку третє місце. Відставання від другого місця, яке посіла збірна Індії, склало два очки, а від лідера Республіки Корея "синьо-жовті" відстали на чотири пункти.

ЧС-2025 з кульової стрільби. Командні змагання (малокаліберний пістолет 50 м)

  • Республіка Корея — 1648 очок

  • Індія — 1646

  • Україна — 1644

Також за підсумком виступів визначилися призери і в одиночному турнірі, де найкращий результат серед українців продемонстрував Павло Коростильов. Українець посів п'яте місце в заліку, набравши 552 очки, а перемогу здобув індійський стрілець Сінгх Равіндер з 569 очками.

Для України це лише третя нагорода на рівні чемпіонату світу у чоловічій командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м. Востаннє українці виборювали нагороду у цьому виді стрільби на світовій першості у 2002 році.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український легкоатлет Дорощук виборов золоту медаль етапу Діамантової ліги
Дорощук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги
Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?