Україна виборола "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби. У стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м у команді українці вибороли "бронзу".

Україна виборола першу медаль на ЧС-2025 з кульової стрільби

Чемпіонат світу розпочався 8 листопада змаганнями зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м серед чоловіків. У ході змагань розігрувалися одразу два комплекти нагород: в особистій першості, а також у командній, де підсумувалися результати трьох стрільців для кожної з країн.

Україну у змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м представляли Олег Омельчук, Віктор Банькін та Павло Коростильов. Поширити

За результатами командних змагань українські стрільці набрали 1644 очки, посівши у підсумку третє місце. Відставання від другого місця, яке посіла збірна Індії, склало два очки, а від лідера Республіки Корея "синьо-жовті" відстали на чотири пункти.

ЧС-2025 з кульової стрільби. Командні змагання (малокаліберний пістолет 50 м)

Республіка Корея — 1648 очок

Індія — 1646

Україна — 1644

Також за підсумком виступів визначилися призери і в одиночному турнірі, де найкращий результат серед українців продемонстрував Павло Коростильов. Українець посів п'яте місце в заліку, набравши 552 очки, а перемогу здобув індійський стрілець Сінгх Равіндер з 569 очками.