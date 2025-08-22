Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Украины завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане.

Лузан и Федоров стали чемпионками мира в каноэ-двойке

Как сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта Украины, Людмила Лузан и Ирина Федоров стали чемпионками мира в каноэ-двойке на дистанции 500 м, передает Укринформ.

Наши спортсменки лидировали за весь заезд и финишировали с результатом 1.53,30.

"Серебро" получил канадский экипаж, "бронза" — в испанок.

Вновь экипаж Лузан — Федоров также получил «серебро» чемпионата Европы-2025 в этом олимпийском виде программы.

Для Людмилы Лузан сегодняшнее золото — второе на чемпионатах мира в каноэ-двойке на 500 м, а для Ирины Федоров — это дебютная медаль.