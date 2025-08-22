Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Украины завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане.
Главные тезисы
- Сборная Украины завоевала золото на ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане.
- Дуэт Лузан-Федоров стал чемпионами мира на дистанции 500 метров, обойдя соперников из Канады и Испании.
- Людмила Лузан и Ирина Федоров стали чемпионками мира в каноэ-двойке на 500 м, установив отличный результат.
Лузан и Федоров стали чемпионками мира в каноэ-двойке
Как сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта Украины, Людмила Лузан и Ирина Федоров стали чемпионками мира в каноэ-двойке на дистанции 500 м, передает Укринформ.
Наши спортсменки лидировали за весь заезд и финишировали с результатом 1.53,30.
"Серебро" получил канадский экипаж, "бронза" — в испанок.
Вновь экипаж Лузан — Федоров также получил «серебро» чемпионата Европы-2025 в этом олимпийском виде программы.
Для Людмилы Лузан сегодняшнее золото — второе на чемпионатах мира в каноэ-двойке на 500 м, а для Ирины Федоров — это дебютная медаль.
