Україна завоювала "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное

Збірна України завоювала першу нагороду чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у Мілані.

Лузан та Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 м, передає Укрінформ.

Наші спортсменки лідирували упродовж всього заїзду і фінішували з результатом 1.53,30.

«Срібло» здобув канадський екіпаж, «бронза» — у іспанок.

Новостворений екіпаж Лузан — Федорів також здобув «срібло» чемпіонату Європи-2025 в цьому олімпійському виді програми.

Для Людмили Лузан сьогоднішнє золото — друге на чемпіонатах світу у каное-двійці на 500 м, а для Ірини Федорів — це дебютна медаль.