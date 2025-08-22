Україна завоювала "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное
Україна завоювала "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное

Україна

Збірна України завоювала першу нагороду чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у Мілані.

Головні тези:

  • Українські спортсмени Лузан та Федорів стали чемпіонами світу на ЧС-2025 у веслуванні на байдарках і каное.
  • Дует Лузан — Федорів показав найкращий результат на дистанції 500 метрів і здобув золото, обійшовши канадську та іспанську збірні.
  • Це друге золото для Лузан та дебютна медаль для Федорів на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное.

Лузан та Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 м, передає Укрінформ.

Наші спортсменки лідирували упродовж всього заїзду і фінішували з результатом 1.53,30.

«Срібло» здобув канадський екіпаж, «бронза» — у іспанок.

Новостворений екіпаж Лузан — Федорів також здобув «срібло» чемпіонату Європи-2025 в цьому олімпійському виді програми.

Для Людмили Лузан сьогоднішнє золото — друге на чемпіонатах світу у каное-двійці на 500 м, а для Ірини Федорів — це дебютна медаль.

