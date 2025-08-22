Україна завоювала "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное

Збірна України завоювала першу нагороду чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у Мілані.
Головні тези:
- Українські спортсмени Лузан та Федорів стали чемпіонами світу на ЧС-2025 у веслуванні на байдарках і каное.
- Дует Лузан — Федорів показав найкращий результат на дистанції 500 метрів і здобув золото, обійшовши канадську та іспанську збірні.
- Це друге золото для Лузан та дебютна медаль для Федорів на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное.
Лузан та Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці
Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 м, передає Укрінформ.
Наші спортсменки лідирували упродовж всього заїзду і фінішували з результатом 1.53,30.
«Срібло» здобув канадський екіпаж, «бронза» — у іспанок.
Новостворений екіпаж Лузан — Федорів також здобув «срібло» чемпіонату Європи-2025 в цьому олімпійському виді програми.
Для Людмили Лузан сьогоднішнє золото — друге на чемпіонатах світу у каное-двійці на 500 м, а для Ірини Федорів — це дебютна медаль.
