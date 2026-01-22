Украина завоевала "золото" юниорского Евро по биатлону

Вторая медаль Украины на юниорском Евро-2026 по биатлону: что известно

Одиночную смешанную эстафету Украина бежала в составе Татьяны и Тараса Тарасюков. Накануне биатлонисты выступили в индивидуальных гонках: Татьяна Тарасюк стала 12 с четырьмя недостатками, тогда как Тарас — 16 с тремя.

Первые два этапа Украина пробежала на пятой позиции, но с отставанием менее 20 секунд от промежуточного лидера гонки Швейцарии. Однако уже после пятой стрельбы усилиями Татьяны Тарасюк вышла на третье место, а на последнюю передачу эстафеты выходила второй с отставанием в 6.2 секунды от Словакии. Поделиться

Тарасу Тарасюку удалось поднять Украину даже на первое место и выйти на последний круг лидером. И в итоге он удержал "золото": опередил швейцарца на 3.3 секунды. Гонку Украина закончила с лучшим показателем стрельбы — всего пять дополнительных патронов.

Юниорское Евро по биатлону. Одиночная смешанная эстафета

Украина (0+5) 37:29.1

Швейцария (0+9) 3.3

Латвия (1+11) +17.9

Швеция (1+9) +27.2

Эстония (1+5) +1:07.6

Чехия (0+9) +1:20.5

Это вторая награда Украины на юниорском Евро-2026. Первую медаль ("бронзу") "сине-желтые" завоевали в классической смешанной эстафете.

Это первое "золото" Украины на юниорском Евро по биатлону за шесть лет. Последней медаль этого сорта выигрывала Екатерина Бех — в спринте в 2020 году.

Первая медаль в истории Украины на юниорском Евро в одиночной смешанной эстафете.