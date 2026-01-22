Украина завоевала "золото" юниорского Евро по биатлону

Сборная Украины по биатлону стала чемпионом юниорского Евро-2026 по биатлону: выиграла одиночную смешанную эстафету.
Главные тезисы
- Украина завоевала золото на юниорском Евро по биатлону в одиночной смешанной эстафете, благодаря отличным выступлениям Татьяны и Тараса Тарасюков.
- Это первое золото для Украины на турнире за последние шесть лет, приносящее славу страны в молодежном биатлоне.
Вторая медаль Украины на юниорском Евро-2026 по биатлону: что известно
Одиночную смешанную эстафету Украина бежала в составе Татьяны и Тараса Тарасюков. Накануне биатлонисты выступили в индивидуальных гонках: Татьяна Тарасюк стала 12 с четырьмя недостатками, тогда как Тарас — 16 с тремя.
Тарасу Тарасюку удалось поднять Украину даже на первое место и выйти на последний круг лидером. И в итоге он удержал "золото": опередил швейцарца на 3.3 секунды. Гонку Украина закончила с лучшим показателем стрельбы — всего пять дополнительных патронов.
Юниорское Евро по биатлону. Одиночная смешанная эстафета
Украина (0+5) 37:29.1
Швейцария (0+9) 3.3
Латвия (1+11) +17.9
Швеция (1+9) +27.2
Эстония (1+5) +1:07.6
Чехия (0+9) +1:20.5
Это вторая награда Украины на юниорском Евро-2026. Первую медаль ("бронзу") "сине-желтые" завоевали в классической смешанной эстафете.
Это первое "золото" Украины на юниорском Евро по биатлону за шесть лет. Последней медаль этого сорта выигрывала Екатерина Бех — в спринте в 2020 году.
Первая медаль в истории Украины на юниорском Евро в одиночной смешанной эстафете.
