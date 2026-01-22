Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону

Євро
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України з біатлону стала чемпіоном юніорського Євро-2026 з біатлону: виграла одиночну змішану естафету.

Головні тези:

  • Збірна України з біатлону стала чемпіоном юніорського Євро-2026 в одиночній змішаній естафеті.
  • Юні біатлоністи Тетяна та Тарас Тарасюки принесли Україні друге золото на турнірі, виконуючи відмінні стрільби та швидкість у гонці.
  • Це перше золото для України на юніорському Євро з біатлону за останні шість років, після виходу Катерини Бех на п'єдестал у 2020 році.

Друга медаль України на юніорському Євро-2026 з біатлону: що відомо

Одиночну змішану естафету Україна бігла у складі Тетяни та Тараса Тарасюків. Напередодні біатлоністи виступили в індивідуальних гонках: Тетяна Тарасюк стала 12-ю з чотирма хибами, тоді як Тарас — 16-м з трьома.

Перші два етапи Україна пробігла на п'ятій позиції, однак з відставанням менш як 20 секунд від проміжного лідера гонки Швейцарії. Проте вже після п'ятої стрільби зусиллями Тетяни Тарасюк вийшла на третє місце, а на останню передачу естафети виходила другою з відставанням у лише 6.2 секунди від Словаччини.

Тарасові Тарасюку вдалося підняти Україну навіть на перше місце та вийти на останнє коло лідером. І у підсумку він втримав "золото": випередив швейцарця на 3.3 секунди. Гонку Україна закінчила з найкращим показником стрільби — лише п'ять додаткових патронів.

Юніорське Євро з біатлону. Одиночна змішана естафета

  • Україна (0+5) 37:29.1

  • Швейцарія (0+9) 3.3

  • Латвія (1+11) +17.9

  • Швеція (1+9) +27.2

  • Естонія (1+5) +1:07.6

  • Чехія (0+9) +1:20.5

Це друга нагорода України на юніорському Євро-2026. Першу медаль ("бронзу") "синьо-жовті" вибороли у класичній змішаній естафеті.

Це перше "золото" України на юніорському Євро з біатлону за шість років. Останньою медаль цього ґатунку вигравала Катерина Бех — у спринті у 2020-му.

Перша медаль в історії України на юніорському Євро в одиночній змішаній естафеті.

З двома нагородами Україна проводить найуспішніше юніорське Євро з 2018 року, коли дві медалі виборов Богдан Цимбал.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2025 з карате. Українка Айрапетян здобула срібну медаль
Айрапетян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?