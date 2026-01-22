Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону

Збірна України з біатлону стала чемпіоном юніорського Євро-2026 з біатлону: виграла одиночну змішану естафету.
Головні тези:
- Збірна України з біатлону стала чемпіоном юніорського Євро-2026 в одиночній змішаній естафеті.
- Юні біатлоністи Тетяна та Тарас Тарасюки принесли Україні друге золото на турнірі, виконуючи відмінні стрільби та швидкість у гонці.
- Це перше золото для України на юніорському Євро з біатлону за останні шість років, після виходу Катерини Бех на п'єдестал у 2020 році.
Друга медаль України на юніорському Євро-2026 з біатлону: що відомо
Одиночну змішану естафету Україна бігла у складі Тетяни та Тараса Тарасюків. Напередодні біатлоністи виступили в індивідуальних гонках: Тетяна Тарасюк стала 12-ю з чотирма хибами, тоді як Тарас — 16-м з трьома.
Тарасові Тарасюку вдалося підняти Україну навіть на перше місце та вийти на останнє коло лідером. І у підсумку він втримав "золото": випередив швейцарця на 3.3 секунди. Гонку Україна закінчила з найкращим показником стрільби — лише п'ять додаткових патронів.
Юніорське Євро з біатлону. Одиночна змішана естафета
Україна (0+5) 37:29.1
Швейцарія (0+9) 3.3
Латвія (1+11) +17.9
Швеція (1+9) +27.2
Естонія (1+5) +1:07.6
Чехія (0+9) +1:20.5
Це друга нагорода України на юніорському Євро-2026. Першу медаль ("бронзу") "синьо-жовті" вибороли у класичній змішаній естафеті.
Це перше "золото" України на юніорському Євро з біатлону за шість років. Останньою медаль цього ґатунку вигравала Катерина Бех — у спринті у 2020-му.
Перша медаль в історії України на юніорському Євро в одиночній змішаній естафеті.
