Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону

Друга медаль України на юніорському Євро-2026 з біатлону: що відомо

Одиночну змішану естафету Україна бігла у складі Тетяни та Тараса Тарасюків. Напередодні біатлоністи виступили в індивідуальних гонках: Тетяна Тарасюк стала 12-ю з чотирма хибами, тоді як Тарас — 16-м з трьома.

Перші два етапи Україна пробігла на п'ятій позиції, однак з відставанням менш як 20 секунд від проміжного лідера гонки Швейцарії. Проте вже після п'ятої стрільби зусиллями Тетяни Тарасюк вийшла на третє місце, а на останню передачу естафети виходила другою з відставанням у лише 6.2 секунди від Словаччини. Поширити

Тарасові Тарасюку вдалося підняти Україну навіть на перше місце та вийти на останнє коло лідером. І у підсумку він втримав "золото": випередив швейцарця на 3.3 секунди. Гонку Україна закінчила з найкращим показником стрільби — лише п'ять додаткових патронів.

Юніорське Євро з біатлону. Одиночна змішана естафета

Україна (0+5) 37:29.1

Швейцарія (0+9) 3.3

Латвія (1+11) +17.9

Швеція (1+9) +27.2

Естонія (1+5) +1:07.6

Чехія (0+9) +1:20.5

Це друга нагорода України на юніорському Євро-2026. Першу медаль ("бронзу") "синьо-жовті" вибороли у класичній змішаній естафеті.

Це перше "золото" України на юніорському Євро з біатлону за шість років. Останньою медаль цього ґатунку вигравала Катерина Бех — у спринті у 2020-му.

Перша медаль в історії України на юніорському Євро в одиночній змішаній естафеті.