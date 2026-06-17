Украинцам стоит готовиться к летним +33° — прогноз синоптика
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцам стоит готовиться к летним +33° — прогноз синоптика

На Украину надвигается настоящая летняя жара
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Источник:  Meteoprog

Несмотря на то, что пока июнь не радует украинцев жаркой летней погодой, ситуация начнет резко меняться. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что уже 20-21 июня некоторые регионы страны могут разогреть до +28...+33°.

Главные тезисы

  • Все регионы Украины накроют дожди разной интенсивности.
  • Несмотря на это, 20 июня в западных областях ожидается +28…+33 °С.

На Украину надвигается настоящая летняя жара

17 июня. Ночью дожди пройдут в восточных областях, днем местами небольшие осадки возможны в центре и на севере. Кое-где возможны грозы. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, днем +20…+25 °С, а на юге и в центре — до +23…+28 °С.

18 июня. Ночь пройдет без осадков, местами возможен слабый туман. Днем дожди с грозами пройдут в западных и северных областях и на крайнем востоке. Кое-где возможны град и шквалы до 15–20 м/с. В других регионах — сухо. Ветер ночью переменные направления, днем западный, 5–10 м/с. Температура ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, на юге и в Крыму местами до +30 °С.

19 июня. Осадки накроют север и северо-восток, а днем небольшие осадки охватят большинство территорий страны, кроме южных областей. Кое-где грозы и мелкий град. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12…+18 °С, днем +23…+28 °С, на юге и западе — до +27…+32 °С.

20 июня. Небольшие дожди возможны на юго-востоке, а днем грозовые ливни охватят Левобережье. Кое-где вероятны град и шквалы 17–22 м/с. Температура ночью +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, в южных и западных регионах — до +28…+33 °С.

21 июня. Дожди с грозами останутся только на востоке, местами значительные. Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с. Температура ночью +10…+16 °С, днем +23…+28 °С, на востоке — +18…+23 °С.

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