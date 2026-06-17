Українцям варто готуватися до літніх +33° — прогноз синоптика
Категорія
Україна
Дата публікації

Українцям варто готуватися до літніх +33° — прогноз синоптика

На Україну насувається справжня літня спека
Джерело:  Meteoprog

Попри те, що поки червень не тішить українців спекотною літньою погодою, незабаром ситуація почне різко змінюватися. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що вже 20-21 червня деякі регіони країни може розігріти аж до +28°...+33°. 

Головні тези:

  • Усі регіони України накриють дощі різної інтенсивності. 
  • Попри це, 20 червня у західних областях очікується +28…+33 °С.

На Україну насувається справжня літня спека

17 червня. Уночі дощі пройдуть у східних областях, а вдень місцями невеликі опади можливі в центрі та на півночі. Подекуди ймовірні грози. На решті території — без істотних опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі +11…+16 °С, у західних і північних областях +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С, а на півдні та в центрі — до +23…+28 °С.

18 червня. Ніч мине без опадів, місцями можливий слабкий туман. Вдень дощі з грозами пройдуть у західних і північних областях, а також на крайньому сході. Подекуди можливі град і шквали до 15–20 м/с. В інших регіонах — сухо. Вітер вночі змінних напрямків, удень західний, 5–10 м/с. Температура вночі +12…+17 °С, удень +22…+27 °С, на півдні та в Криму місцями до +30 °С.

19 червня. Опади накриють північ та північний схід, а вдень невеликі опади охоплять більшість території країни, окрім південних областей. Подекуди грози та дрібний град. Вітер вночі західний, удень північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +12…+18 °С, вдень +23…+28 °С, на півдні та заході — до +27…+32 °С.

20 червня. Нетривалі дощі можливі на південному сході, а вдень грозові зливи охоплять Лівобережжя. Подекуди ймовірні град і шквали 17–22 м/с. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, у південних і західних регіонах — до +28…+33 °С.

21 червня. Дощі з грозами залишаться лише на сході, місцями — значні. Вітер переважно північний, 5–12 м/с. Температура вночі +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на сході — +18…+23 °С.

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