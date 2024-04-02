Украинцев предупредили о фейках РФ об окружении Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцев предупредили о фейках РФ об окружении Харькова

МВД Украины
Харьков
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Россияне распространяют информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы – очередной фейк врага.

Что известно о фейках РФ по окружению Харькова

Как отметили в ведомстве, в сети распространяют сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за угрозы окружения города.

МВД вместе с Центром противодействия дезинформации информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине, — пишут в министерстве.

Там уточнили, что с помощью таких фейков россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.

В МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации.

Также в ведомстве добавили, что украинские защитники продолжают надежно удерживать позиции вдоль всей линии фронта.

Возможна ли эвакуация Харькова

Напомним, еще вчера, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что поводов для эвакуации населения из Харькова нет. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей.

При этом, по его словам, любая другая информация является частью российской ИПХГ с целью запугать горожан.

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