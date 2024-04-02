Украинцев предупредили о фейках РФ об окружении Харькова

Россияне распространяют информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы – очередной фейк врага.
Что известно о фейках РФ по окружению Харькова
Как отметили в ведомстве, в сети распространяют сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за угрозы окружения города.
Там уточнили, что с помощью таких фейков россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.
В МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации.
Также в ведомстве добавили, что украинские защитники продолжают надежно удерживать позиции вдоль всей линии фронта.
Возможна ли эвакуация Харькова
Напомним, еще вчера, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что поводов для эвакуации населения из Харькова нет. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей.
При этом, по его словам, любая другая информация является частью российской ИПХГ с целью запугать горожан.
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