Українців попередили про фейки РФ щодо оточення Харкова

Росіяни поширюють інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Що відомо про фейки РФ щодо оточення Харкова

Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.

МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні, — пишуть у міністерстві. Поширити

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.

Чи можлива евакуація Харкова

Нагадаємо, ще вчора, 1 квітня, мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що приводів для евакуації населення з Харкова немає. Зараз у місті — 1,3 млн жителів.

При цьому, за його словами, будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСГ з метою залякати городян.