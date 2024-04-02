Українців попередили про фейки РФ щодо оточення Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців попередили про фейки РФ щодо оточення Харкова

МВС України
Харків

Росіяни поширюють інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Що відомо про фейки РФ щодо оточення Харкова

Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.

МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні, — пишуть у міністерстві.

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.

Чи можлива евакуація Харкова

Нагадаємо, ще вчора, 1 квітня, мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що приводів для евакуації населення з Харкова немає. Зараз у місті — 1,3 млн жителів.

При цьому, за його словами, будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСГ з метою залякати городян.

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