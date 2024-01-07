Украинцев призывают снизить потребление электроэнергии на фоне похолодания

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев снизить уровень потребления электроэнергии во время похолодания в Украине.
Что известно о необходимости снижения потребления электроэнергии в Украине
Коваленко отметил, что в течение двух следующих дней в Украине ожидается значительное понижение температуры с соответствующим увеличением нагрузки на энергосистему со стороны потребителей.
Следовательно, по его словам, украинцы должны снизить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы не допустить перегрузки энергосистемы.
Могут ли в Украине вернуться к плановым отключениям света
По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в ближайшее время в Украине могут быть введены плановые отключения света с целью недопущения перегрузки системы.
Однако аналитик отметил, что, скорее всего, они будут выборочными.
Он подчеркнул, что причиной плановых отключений могут стать сильные морозы, ожидаемые в Украине.
Эксперт отметил, что при похолодании уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более.
Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы. У Украины есть такая возможность.
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