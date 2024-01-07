Украинцев призывают снизить потребление электроэнергии на фоне похолодания

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев снизить уровень потребления электроэнергии во время похолодания в Украине.

Что известно о необходимости снижения потребления электроэнергии в Украине

Коваленко отметил, что в течение двух следующих дней в Украине ожидается значительное понижение температуры с соответствующим увеличением нагрузки на энергосистему со стороны потребителей.

Следовательно, по его словам, украинцы должны снизить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы не допустить перегрузки энергосистемы.

Следующие два дня будет холодно. Поэтому нужно всем вместе снизить потребление в пиковые часы. Как это сделать вы знаете. Вы это уже делали. Давайте вместе поможем друг другу, – призвал Коваленко. Поделиться

Могут ли в Украине вернуться к плановым отключениям света

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в ближайшее время в Украине могут быть введены плановые отключения света с целью недопущения перегрузки системы.

Однако аналитик отметил, что, скорее всего, они будут выборочными.

После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые энергетические блоки находятся в аварийном состоянии, - предупреждает Омельченко. Поделиться

Он подчеркнул, что причиной плановых отключений могут стать сильные морозы, ожидаемые в Украине.

Эксперт отметил, что при похолодании уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более.

Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы. У Украины есть такая возможность.